Pistoia-Abetone la festa dei volontari

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – "Se allatutti partecipanti sono concordi nel dire che hanno avuto una grande assistenza sul percorso, è grazie a voi". Con queste parole, Guido Amerini, presidente dell'organizzazione, ha voluto aprire ladei, un momento di ringraziamento e celebrazione per il lavoro svolto dai 300che hanno contribuito al successo della gara., ladeiIn un'atmosfera gioiosa, 140 partecipanti si sono ritrovati nel suggestivo borgo delle Piastre, luogo ideale per ospitare un evento che ha voluto rendere omaggio a chi, con dedizione e amore per lo sport, ha garantito un'esperienza sicura e accogliente lungo i 50 km del percorso.