Ginnastica artistica le Fate verso le Olimpiadi | È salito un brividino cinque cerchi un sogno Domani le qualifiche

(Di sabato 27 luglio 2024) Giornata di vigilia per l’Italia dellafemminile, che domenica 28 luglio (ore 11.40) sarà impegnata nelle qualificazioni delledi Parigi 2024. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, spinta daatlete di enorme caratura tecnica e desiderose di mettersi in bella mostra nella capitale francese. Alice D’Amato sarà alla sua seconda esperienza ai Giochi, le altre quattrosaranno al loro esordio a. ALICE D’AMATO: “Di differenze tra qui e Tokyo non ne ho viste molte finora, perché la prova, come sapete, si svolge senza pubblico, quindi sembrava ancora di stare in Giappone. Vedremo in qualifica, anche se penso che verrà meno gente rispetto alla finale a squadre, ma sarà sicuramente più bello. Noi siamo abituate al pubblico dei grandi eventi. L’ultima volta a Rimini c’era il sold out.