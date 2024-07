Via Capo Passero smantellato supermarket della droga

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Poliziaha sequestrato centinaia di dosi dipronte per essere spacciate azzerando un possibile ritorno economico di svariate migliaia di euro nelle casse degli spacciatori. La squadra Volanti di Catania ha inferto un duro colpo all’organizzazione criminale che gestisce la piazza di spaccio di via, nel quartiere San Giovanni Galermo. I poliziotti hanno scoperto un vero e proprionell’ambito delle continue attività disposte dal Questore finalizzate a prevenire e a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, con un controllo continuo dei punti nevralgici e più sensibili del territorio catanese. Nello specifico, le Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un’intensa attività in luoghi mirati dove gli spacciatori nascondono le dosi destinate alla vendita.