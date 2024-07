Sarà a Milano il più grande parco termale naturale urbano d’Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 26 luglio 2024) Rinascono le ex scuderie De Montel: uno dei più importanti interventi di riqualificazione conservativa della città, che regalerà tra pochi mesi ail più. Le Scuderie riapriranno al pubblico con più di 16mila metri quadri di struttura, di cui di 6mila al coperto e 10mila tra corte e aree verdi attrezzate, interamente dedicati al relax e al benessere. Progettate negli anni ’20 dal famoso architetto Vietti Violi, per volontà della nobile famiglia di banchieri De Montel, erano uno dei gioielli Liberty della città e tra le più rinomate scuderienelle quali risiedevano purosangue come Macherio, Ortello e Orsenigo e i reggimenti della Regia Cavalleria. A partire dal Secondo dopoguerra vissero un inesorabile declino fino al totale abbandono e degrado negli anni ’70.