Jujutsu Kaisen Cursed Clash | ecco le novità del secondo aggiornamento gratuito!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fan di, è tempo di tornare in campo! L’#2 perè ora disponibile e introduce un nuovo personaggio giocabile: Noritoshi Kamo del Kyoto Campus diHigh. Noritoshi Kamo, erede del potente clan Kamo, è noto per le sue tecniche di manipolazione del sangue e le sue abilità nell’arco. Ora, i giocatori possono sperimentare il suo stile di combattimento unico e le sue tecniche distintive in battaglia. Oltre a diventare un personaggio giocabile, Noritoshi Kamo sarà anche disponibile come nemico nella modalità Co-Op Online. L’#2 include anche nuovi oggetti per la personalizzazione, permettendo ai giocatori di personalizzare ulteriormente la loro esperienza di gioco. L'articololedel! proviene da NerdPool.