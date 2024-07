Elezioni Usa da Barack e Michelle Obama sostegno a Kamala Harris come presidente - Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) - Daarriva ilper la corsa alla Casa Bianca nelleUsa 2024. "All'inizio di questa settimana, abbiamo chiamato la nostra amica. Le abbiamo detto che pensiamo che sarà una fantasticadegli Stati Uniti e che ha il nostro pieno supporto. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi unirete a noi", ha scritto su X l'expubblicando unche mostra lache riceve la telefonata di endorsement degli. "e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti superare questee arrivare allo Studio Ovale", le parole di. L'ex first lady ha dichiarato di essere orgogliosa die si aspetta che le prossimesiano storiche.