Tre nuovi corsi gratuiti per disoccupati al Bearzi da ottobre

(Di giovedì 25 luglio 2024) Proseguono le iniziative per la formazione continua di occupati ealdi Udine, dove sono aperte le iscrizioni a trein partenza presso la Fondazione FP Ine. Uno di questi in ambito amministrativo riguarderà la contabilità generale, uno in ambito di grafica/ tecnico per diventare Tecnico CAD ed infine un corso di saldatura. Di seguito una breve descrizione di ogni singolo corso. Addetto alla contabilità Il corso consente di acquisire le competenze previste per il profilo dell’ADDETTO ALLA CONTABILITA’ interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.