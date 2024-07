Tiro con l’arco calendario Olimpiadi 2024 oggi | orari 25 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Alla vigilia della Cerimonia d’Apertura, saranno gli arcieri i primi atletia competere nei Giochi Olimpici di Parigi. Quest’andrà in scena infatti il ranking round dicon, decisivo per la qualificazione alla fase finale della prova a coppie miste (avanzeranno solo 16 Paesi su 27) e per la composizione di tutti i tabelloni a eliminazione diretta. Chiara Rebagliati aprirà le danze in mattinata con le prime 72 frecce della rassegna a cinque cerchi, mentre nel pomeriggio toccherà al terzetto maschile composto da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli. L’obiettivo primario, sia nel Mixed Team (sommando il punteggio di Rebagliati e del miglior uomo) che nella prova a squadre monosesso, è quello di ottenere una buona testa di serie ed evitare il quarto di tabellone occupato dalla Corea del Sud.