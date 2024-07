Tennis Kerber annuncia il ritiro | Parigi 2024 sarà il mio ultimo torneo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tramite un post su Instagram, Angeliquehato che i Giochi disaranno l’della sua carriera. Lata tedesca si ritirerà infatti all’età di 36 anni. Ex numero uno al mondo e tre volte vincitrice Slam, era tornata in campo da poco dopo lo stop per la maternità, ma stavolta ha deciso di dire basta una volta per tutte. Di seguito la sua lettera con cui ha comunicato l’addio al. “Prima che inizino le Olimpiadi, posso già dire che non dimenticherò maiperchéil mioprofessionistico. E anche se questa potrebbe essere la decisione giusta, non sembrerà mai così. Semplicemente perché amo lo sport con tutto il cuore e sono grata per i ricordi e le opportunità che mi ha dato.