Prima TV su Sky e NOW - La Sala Professori analisi del Sistema Scolastico e riflessione sociale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arriva inTV su Sky LA, in onda giovedì 25 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.Vincitore della sezione Panorama alla Berlinale e nominato agli Oscar® 2024 come Miglior film internazionale, LA, diretto da Ilker Çatak, offre un’dele allo stesso tempo unasulla società contemporanea. La pellicola affronta con credibilità tematiche quali l’etica, la responsabilità, la fiducia e la ricerca della verità, attraverso le vicende di un’insegnante interpretata da Leonie Benesch.SINOSSIì - Carla Nowak è una giovane e promettente insegnante di matematica ed educazione fisica in una scuola secondaria di primo grado al suo primo incarico. Tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all'interno della scuola mettono in subbuglio l’istituto.