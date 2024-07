Musica da Champions Il tifoso incanta il ritiro | Il mio clarinetto suona per il Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini VALLES (Bolzano) Succede solo a Valles, che a un certo punto, tra un urlo e un altro di Italiano, dalla tribunetta del campo centrale mentre si sta allenando il, parta una melodia dolce.per le orecchie dei tifosi: ladella. Arla (con l’aiuto di spartito e amplificatore) un, quello di Cesare Marchetti da Sasso Marconi: ventiquattro anni da fare e un diploma al Conservatorio Rossini di Pesaro appena preso. E lui, invece, di volare al caldo di qualche spiaggia per festeggiare tra spritz e tormentoni estivi come un suo coetaneo qualunque, che cosa fa? Prende una tenda e sale sui monti della Val Pusteria. Per amore solo per amore.