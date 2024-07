La Sad e il sogno punk | Il successo è un’illusione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Sad, il trioformato da Theø, Plant e Fiks, che si è fatto conoscere al grande pubblico con la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo, sarà la ciliegina sulla torta dell’evento che si terrà al Beky Bay di Bellaria Igea Marina nella serata di domani. Protagonisti del “SummerSad Fest” infatti saranno proprio loro, il colorato trio di musica alternativa, un mix di pop, emo e trap, che animerà l’iconico evento insieme a BNKR44, Jack Out, Holy Francisco, Ego e Sunset Radio. Inizio alle 21, i La Sad si esibiranno per ultimi. La Sad che tipo di festival portate in Romagna? "Abbiamo creato noi questo evento, esattamente nel 2020 quando abbiamo debuttato con il titolo di un brano “Summersad” appunto, e che negli ultimi anni stiamo portando in tour nelle più belle località turistiche.