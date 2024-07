La miniera dell’oro blu Dalla fontana della Villa alle autostrade idriche Un secolo di acquedotto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un traguardo storico per una delle opere infrastrutturali e ingegneristiche più importanticittà. L’di Monza compie 100 anni e per celebrarlo BrianzAcque - che ne cura la gestione da 20 - ha deciso di realizzare uno spazio espositivo che ne illustrerà la storia durante il FuoriGp di quest’anno, a partire dal 29 agosto, e che resterà visitabile fino a domenica 15 settembre, cioè fino al primo weekend dell’edizione di Ville Aperte. Ieri in Municipio l’intero consiglio d’amministrazione di Brianzacque ha voluto incontrare il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, per ripercorrere la storiagrande infrastruttura idrica e discutere dei progetti futurisocietà partecipata che gestisce la rete d’acqua dei 55 comuni di Monza e Brianza.