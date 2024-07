La Capannina ripartì dal compleanno Un tributo alla storia e alle madrine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Guidi* La Versilia aveva smarrito la propria sirena da quando Mina aveva diradato le proprie apparizioni. Iniziava a cambiare il concetto di vacanza, non più villeggiatura. I ricchi, vecchi o nuovi, se ne andavano in Sardegna, nei lidi dell’Aga Khan. Per me però iniziava un nuovo importante capitolo dinotturna. Completato il nostro “apprendistato”, con Carla decidemmo di dare un segnale forte: festeggiare ildellache, nell’agosto 1979, spegneva le sue prime 50 candeline. Come ospite d’onore volemmo Nella Franceschi. Ci sembrava giusto, oltre che doveroso, renderedonna che aveva sempre sostenuto Achille, la mamma di Nevio e Guido. Quella sera decidemmo, senza dirlo, che avremmo lasciato l’insegna storica: “Ladi Franceschi”. Era giusto così, anche se in molti non lo avrebbero capito.