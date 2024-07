Il FreedomFest sulle orme del visionario mondo nuovo di Huxley

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il tema deldi quest’anno, che si è svolto dal 10 al 13 luglio a Las Vegas, è stato: «Are We Entering a Brave New World?». « Sebbene sia stato scritto all’inizio degli anni Trenta, il libro di Aldous, “Il” (in inglese: Brave New World), si adatta in molti modi almoderno», ha affermato Mark Skousen, economista e fondatore del. «C’è una pressione costante a conformarsi, a raggiungere stabilità e sicurezza a scapito della libertà e dell’indipendenza. Tutti devono essere felici! Nel romanzo, le persone sono state completamente indottrinate fin dalla nascita, irregimentate e sedate con il farmaco/droga «Soma». Coloro che si oppongono al «» sono spediti in Islanda o in altri luoghi lontani.lo ha descritto come un luogo in cui trovare il gruppo di uomini e donne più interessanti che si possa trovare nel