Forse non lo sapevi ma c' è un modo per programmare i messaggi su Whatsapp

(Di giovedì 25 luglio 2024)sunon è la funzione più semplice che esista all'interno dell'app distica. Purtroppo non è disponibile nella versione gratuita, ma richiede l'abbonamento aBusiness, per cui è pensata per essere utilizzata in un contesto lavorativo e su grandi numeri. Pensiamo per esempio a un annuncio per la chiusura improvvisa di un negozio che vuole avvisare i propri clienti o un avviso utile a utenti e fornitori di un'impresa a 360 gradi. E, comunque, non si può decidere di iniziare a fare spam nelle chat di tutti: è ammesso ilo di benvenuto - per chi viene inserito nella lista dei contatti per la prima volta - e quello di assenza per comunicare le ferie o la chiusura dei locali.