EX AMARANTO Il ritorno di Somma È il nuovo allenatore del Terracina

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mariotorna ad allenare. Il tecnico dell’ultima promozione in serie B dell’Arezzo è infatti da alcune ore ildel. Classe 1963, originario di Latina, Marioera arrivato nell’estate del 2003 in viale Gramsci voluto dall’allora presidente Mancini dopo l’ottimo campionato con la Cavese. Una stagione che doeva vedere l’Arezzo in C2 salvo poi il ripescaggio che riportà il Cavallino in C1 per quella che fu una cavalcata trionfale verso la B con vittoria del campionato e della Supercoppa. Dopo Arezzo, che lasciò al termine di una sola stagione, le esperienze con Empoli (serie B e serie A), Piacenza, Brescia e Triestina. Ma anche quelle in serie C con Cosenza, Salernitana, Catanzaro e per ultima in ordine di tempo con il Foggia.