Applausi ai ‘Leo Badiali’ La musica coinvolgente della giovane band

(Di giovedì 25 luglio 2024) Grande successo per il concerto dei Leo Badiali in piazza Menconi a Marina di Carrara, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune di Carrara. In tanti hanno partecipato cantando e ballando le canzoni. Tra il pubblico anche la cantante Irene Fornaciari. La formazione dei Leo Badiali (foto studio Ciak di piazza Menconi) prende il nome da Leonardo Badiali, ilcantautore e musicista di Massa che è stato il primo batterista‘Silent King Big’, l’orchestra jazzRegione Toscana. Gli altri musicisti, tutti laureati al Conservatorio Boito di Parma, sono Leonardo Boschi (chitarra e seconda voce), Jan Toninelli (basso), Cesare Panizzi (Tastiere), Igor Fornaciari (chitarra, terza voce e nipote di Zucchero), Fabrizio Matta (batteria).