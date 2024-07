Richiedenti asilo ed ex detenuti Occasioni di lavoro con le aziende

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Firmati da Confindustria e dalle altre parti sociali varesine due protocolli per favorire l’inserimento socio-lavorativo deie titolari di protezione internazionale e per promuovere e sostenere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute, ex detenute e in esecuzione penale esterna. "Le imprese hanno un ruolo fondamentale nel fare da argine alle ancora troppe forme di emarginazione che frenano il vero progresso di cui abbiamo bisogno – ha detto il presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi –. È con questa convinzione che firmiamo i due protocolli d’intesa fortemente voluti dal prefetto Salvatore Pasquariello per favorire l’inserimento socio lavorativo dei, da una parte, e dei, degli ex carcerati e delle persone in semi-libertà, dall’altra.