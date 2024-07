Parigi 2024 prevista protesta durante Mali-Israele | allertati 1000 agenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Delle otto partite di calcio in programma anella giornata di mercoledì 24 luglio, quella più chiacchierata è sicuramente. In virtù del conflitto a Gaza, si sono infatti susseguite richieste di escluderetra i Giochi e la delegazione di Tel Aviv viene sorvegliata 24 ore su 24. Proprio in vista del match del Parco dei Principi, gli attivisti pro-Palestina hanno comunicato – riporta il Guardian – di voler organizzare unapacifica contro il genocidio a Gaza. Per evitare qualsiasi disordine, gli organizzatori delle Olimpiadi sono corsi immediatamente ai ripari ed hanno mobilitato 1.000di polizia. “La partita è soggetta ad un perimetro di sicurezza antiterrorismo e ci saranno un migliaio diche garantiranno che saremo lì per lo sport” ha evidenziato il ministro degli Interni, Gerald Darmanin.