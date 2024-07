Intensificati i controlli a Livorno su sicurezza stradale e malamovida

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)e contrasto allaestiva, incrementate ale attività dei carabinieri in contrasto all’abuso di droghe e alcol. Nel mirino degli agenti le arterie stradali negli orari serali e notturni, connelle aree maggiormente frequentate dai giovani. Dall’1 giugno sono stati effettuati numerosi servizi con posti di controllo lungo le arterie prossime alle località della movida notturna sia nel capoluogo che in provincia. L’attività di prevenzione e contrasto è stata indirizzata in particolare contro la guida in stato di ebbrezza che troppo spesso vede protagonisti i giovani durante le notti di movida: i trasgressori sono stati denunciati o sanzionati con elevate multe.