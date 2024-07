Chiede 17 milioni di aiuti ne riceve 47 | il candidato Pd un caso clamoroso a Ravenna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per Michele de Pascale, il governo sta cercando di «derubricare» l'alluvione. «Non lo permetteremo» ha tuonato qualche giorno fa il sindaco diin pectore a governatore dell'Emilia-Romagna. Insomma, è il senso del discorso, i soldi per la ricostruzione e i rimborsi non sono sufficienti. Eppure, la narrazione di de Pascale, che è anche presidente dell'Unione delle Province italiane (Upi), non regge. Perché le tabelle ufficiali con i numeri sulla ricostruzione lo smentiscono. E dimostrano come, nonostante le risorse stanziate dal governo, il Comune di, amministrato da de Pascale, ha fatto richiesta per appena l'1,5% dei fondi. Nel complesso, a fronte di 12,2di euro stanziati, il sindaco ha chiesto appena 188mila euro. Si tratta dell'1,5% del totale, appunto.