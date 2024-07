Andersen Global amplia la presenza nella Repubblica Ceca

Leggi tutta la notizia su seriea24

avanza la sua copertura europea della valutazione tramite un accordo di collaborazione con la società di valutazionePražská Znalecká Kancelá? (PZK). Guidata dal socio amministratore Petr Smid e con sede a Praga, PZK offre servizi a clienti nazionali e internazionali. Il team della società è specializzato in soluzioni di valutazione in materia immobiliare, di consulenza aziendale, titoli, contenziosi, transfer pricing, merger e acquisizioni e fiscale. "Collaborare conpromuove gli sforzi di sviluppo della nostra azienda mentre continuiamo a offrire soluzioni integrate e a costruire rapporti duraturi con i clienti", ha dichiarato Petr. "Insieme, con le aziende socie e partner del gruppo, utilizzeremo le nostre competenze collettive per creare un valore insuperato per i nostri clienti".