Tecnopolo oltre un milione per finanziare la ricerca

(Di martedì 23 luglio 2024) Un importante passo avanti per la sede di Faenza deldi Ravenna. La Regione Emilia-Romagna ha infatti recentemente approvato il progetto che trasformerà ilfaentino, il ‘Parco Scientifico e Tecnologico Torricelli’, stanziando 1e 348 mila euro per potenziare le infrastrutture dedicate allae all’innovazione. La Regione Emilia-Romagna contribuirà al finanziamento dell’intervento con 1e 78 mila euro, mentre il restante importo (269mila euro) sarà cofinanziato dal Comune di Faenza. L’intervento prevede la riqualificazione e la ridistribuzione degli spazi interni già esistenti anche dal punto di vista energetico, cosa che renderà i luoghi maggiormente accoglienti e funzionali per le nuove destinazioni. I lavori saranno avviati entro la fine dell’anno e si concluderanno entro il 2026.