Pallanuoto femminile Olimpiadi Parigi 2024 | il girone dell’Italia ai raggi X Tutte le avversarie

(Di martedì 23 luglio 2024) Tutto pronto al debutto per la Nazionale italiana dialnei Giochi Olimpici di. Tra tre giorni la cerimonia d’apertura in terra transalpina, sabato 27 si scende già in acqua con le ragazze di Carlo Silipo che tornano nell’appuntamento a Cinque Cerchi dopo la clamorosa mancata qualificazione di Tokyo. Il Setterosa è inserito nel Gruppo A (ricordiamo che a passare il turno sono quattro squadre per ognuno dei due raggruppamenti): obiettivo ovviamente trovare una delle prime posizioni per non trovare un avversario ostico ai quarti di finale. Subito avversari di grandissimo valore per la squadra azzurra. Suovviamente gli Stati Uniti, favoritissime per il titolo: ricordiamo che Palmieri e compagni sconfissero le campionesse olimpiche lo scorso anno ai Mondiali di Fukuoka, ma qui ovviamente sarà tutta un’altra storia.