Nuoto di fondo orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

(Di martedì 23 luglio 2024) L’8 e il 9 agosto saranno i giorni deldialledi. Terminate le gare in piscina, spetterà alle acque libere chiudere il cerchio e le due 10 km femminile e maschile metteranno in palio le medaglie. Nella Senna il tutto andrà in scena, nonostante le tante chiacchiere e polemiche che ci sono state sull’effettiva balneabilità del fiumeno. In casa Italia, tra le donne, saranno Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi a competere. Una situazione un po’ particolare, dal momento che in un primo momento il pass era stato conquistato da Arianna Bridi, visto il suo piazzamento nei Mondiali di Doha. Sfortunatamente per la trentina, ancora una volta una mancata idoneità agonistica l’ha fermata.