La folle serata di una 38enne | si introduce nella casa dell’ex marito lo massacra lo deruba e non contenta…

(Di martedì 23 luglio 2024) Un caso di grave violenza domestica che ha richiesto un ricovero in ospedale, l’intervento delle Forze dell’Ordine e ha come corollario un maldestro tentativo di omicidio. E’ accaduto a Bolzano, quando i Carabinieri sono accorsi dopo la segnalazione di una violentissima lite domestica. I militari, però, non si aspettavano certo di trovare la scena che gli si è presentata davanti. La volante era arrivata da poco nel Quartiere di San Quirino quando gli agenti, mentre raggiungevano l’appartamento teatro del misfatto, hanno notato una donna che fuggiva verso il tetto del palazzo. Sul pianerottolo, diverse tracce di sangue. La fuggitiva è stata bloccata al piano superiore, mentre un uomo di 40 anni è stato trovato con il volto insanguinato e ricoperto di graffi ed ematomi.