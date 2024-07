Festival di Venezia 2024 | tutti i film alla Biennale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Finalmente ci siamo. Ildiè ormai alle porte e le aspettative sono tante. In particolare, si aspettano i grandi Studios statunitensi, che reduci dal doppio sciopero di attori e sceneggiatori hanno l’obbligo di tornare in carreggiata. Eè sempre sta la metà prediletta per quel tipo di cinema, a metà tra la produzione e l’arte. Meta di conquista per gli Stati Uniti, così come terra di scoperta per il cinema orientale. Terra di nessuno come terra di Cinema, e quindi terra di, terra del popolo. E ancora speriamo e attendiamo fiduciosi gli scoppi di un cinema italiano che ha la necessità di rinvigorirsi e tornare forte. Soprattutto dopo i muscoli mostrati dai cugini francesi sulla Croisette di Cannes.