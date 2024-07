Carceri Antigone | Le celle scoppiano sovraffollamento al 130% Il rapporto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 luglio 2024 – Leitaliane stanno scoppiando: il tasso di affollamento reale del nostro paese è al 130,6%, ci sono 14mila detenuti in più della capienza effettiva. I dati sono stati rilevati dalla storica associazionee sono contenuti nel ventesimosulle, “Nodo alla gola”, presentato oggi. I dati sul“Al 30 giugno erano presenti nelle nostra61.480 detenuti in 51.234 posti detentivi regolamentari”, si legge nel. “Il tasso di affollamento ufficiale medio del 120% – sottolinea– ma non tiene conto dei posti non disponibili che, al 17 giugno, erano in totale 4.123”. Di conseguenza, il tasso direale ben superiore e arriva al 130,6%. Sono 14mila le persone in più rispetto ai posti letto regolamentari. In tutta Italia, sono ormai solo 38 lenon affollate.