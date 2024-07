Capua Film Fest | appuntamento il 25 luglio per l’esposizione della DeLorean

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, la macchina del tempo al “”.il 25per un viaggio spettacolare. Giovedì sera sarà la voltaproiezione di uno dei must del cinema mondiale, Ritorno al Futuro e per l’occasione, nei Giardini dello Sperone, sarà in esposizione la mitica macchina che può viaggiare nel tempo. Nella trilogia di “Ritorno al futuro”, prodotta da Steven Spielberg e diretta da Robert Zemeckis, laDMC-12 è l’auto per andarsene a spasso nel tempo, utilizzato da Emmett “Doc” Brown (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) per viaggiare attraverso la storialoro cittadina, Hill Valley, cittàfantasia situata nella California settentrionale.