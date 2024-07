Acciaio sostenibile è possibile abbattere il 70% delle emissioni di CO2 entro il 2050

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) La produzione di, pur essendo un materiale indispensabile per la società moderna, è anche unaattività industriali più inquinanti a causa dell’altissima domanda di energia che richiede. Tuttavia, il Wwf sostiene che l’a zeroè un obiettivo raggiungibile e che è urgente accelerare la transizione verso una siderurgia. Il Wwf sottolinea che la decarbonizzazione del settore siderurgico ègrazie alle migliori tecnologie disponibili, come quelle basate sulla riduzione diretta del ferro (Dri) utilizzando biogas e idrogeno verde. Queste tecnologie rappresentano soluzioni efficaci per ridurre drasticamente ledi CO2 nella produzione di, permettendo al contempo di mantenere l’efficienza produttiva necessaria per soddisfare la domanda globale.