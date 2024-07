WTA Iasi 2024 risultati 22 luglio | avanza Anna Bondar escono Maria Carlé e le due azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si completa il primo turno delloOpendi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di, in Romania:di scena entrambe leimpegnate. Martina Trevisan, numero 6 del seeding, viene rimontata e battuta in tre set dalla qualificata statunitense Varvara Lepchenko, vittoriosa per 5-7 6-4 6-3, mentre la lucky loser Nuria Brancaccio cede alla padrona di casa romena Jaqueline Cristian, numero 3 del tabellone, che si impone per 6-2 6-4. La lucky loser croata Lea Boškovi? piega la russaTimofeeva con lo score di 7-5 6-1, mentre la romena Anca Todoni approfitta del ritiro della qualificata bielorussa Aliona Falei, giunto nel primo set sul 5-0 per la padrona di casa.