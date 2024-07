‘Voglio toccare il cielo’ il nuovo libro di Nicola Ferrara che racconta di suo figlio Valentino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSarà presentato il prossimo 8 Agosto, nella magnifica cornice di San Lorenzo Maggiore (Bn), ‘’Voglioil’ ilchela storia die Nunzia, unitamente ai figlied Angelo, trascorrono una vita normale fin quando nel Maggio del 2014 un fulmine a ciel sereno interrompe la loro serenità familiare. Ilmaggiore, che porta il nome dello zio morto nello scoppio della bomba del 1971, è un ragazzo generoso e solare con una smisurata passione per lo sport. E’ portiere e capitano di una squadra di pallamano di Benevento, una vera promessa per lo sport sannita. Un malore improvviso costringead alcuni accertamenti. Ansie e preoccupazioni attraversanoe Nunzia, in giorni difficilissimi tra gli Ospedali di Benevento e Napoli.