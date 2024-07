Tomb Raider | gli aggiornamenti sulla serie di Phoebe Waller-Bridge ecco quando inizieranno le riprese

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ci sono novitànuovatv diche coinvolge la star di Fleabag e Indiana Jones. Annunciato per la prima volta nel gennaio 2023, è stato in seguito confermato che l'archeologa e avventuriera Lara Croft sarà protagonista su Amazon Prime Video di una nuovatelevisiva live action, scritto e prodotto esecutivamente da. Il progetto, basatopopolaredi videogiochi, deriva da un accordo tra Crystal Dynamics, che si occuperà della produzione, e Amazon MGM Studios. In una recente intervista rilasciata a The Wrap, Vernon Sanders, capo della divisione tv, ha aggiornato i fan sul progetto. Obiettivo 2025 "Stiamo lavorando duramente" ha esordito Sanders "Abbiamo del materiale fantastico.