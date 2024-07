‘Specialista del trasporto passeggeri' via al corso per autisti Atc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) La Spezia, 22 luglio 2024 – Si chiama 'Specialista del' il nuovopersviluppato dalla Scuola Nazionale dei Trasporti e Atc esercizio, finanziato dalla Regione Liguria. Ilera stato indetto da un bando pubblico rivolto a disoccupati o inoccupati al fine di formare nuove figure professionali, di cui almeno il 60% dei partecipanti che lo superano sarà assunto da Atc Esercizio. Si tratta, in particolare, del primo bando sviluppato in questa modalità, di cui La Spezia è la prima città in Liguria ad iniziare la formazione delle otto persone ammesse al. “Il nuovoperdelpubblico – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – è il frutto di un lungo iter amministrativo che ci ha consentito di realizzare questa rilevante iniziativa, finalizzata alla formazione di nuovo personale.