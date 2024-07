Prosegue la lunga di FRA’ lo spettacolo con Giovanni Scifoni le date del tour estivo 

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)lanée dilocon, ecco tutte ledel“Come si fa a parlare di San Francesco D’Assisi senza essere mostruosamente banali? Come farò a mettere in scena questosenza che sembri una canzone di Jovanotti?Se chiedo a un ateo anticlericale “dimmi un santo che ti piace” lui dirà: Francesco.Perché tutti conoscono San Francesco? Perché sono stati scritti decine di migliaia di testi su di lui? Perché è così irresistibile? E perché proprio lui? Non era l’unico a praticare il pauperismo. In quell’epoca era pieno di santi e movimenti eretici che avevano fatto la stessa scelta estrema, che aveva di speciale questo che oggi potremmo definire un “frikkettone” che lascia tutto per diventare straccione? Aveva di speciale che era un artista. Forse il più grande della storia. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari.