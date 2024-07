Nuovo contratto per il turismo in vigore sino alla fine del 2027

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Con il rinnovo del CCNL per i dipendenti del settorenelle scorse settimane, il 5 luglio, si apre una nuova stagione per le attività ricettive e i loro dipendenti. A sottoscrivere ilaccordo Federalberghi e Faita, insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. A Bergamo ne beneficiano 120 attività alberghiere ed extralberghiere per un totale di circa 1000 dipendenti (dati ISTAT aggiornati al 31/12/2022). “Con questa firma Confcommercio chiude il ciclo dei rinnovi, che ha visto impegnata la Confederazione nazionale con grande senso di responsabilità sia verso le imprese che verso i lavoratori – afferma Giovanni Zambonelli, presidente di Confcommercio Bergamo –. Nel giro di pochi mesi è stato rinnovato prima ildel Commercio, successivamente quello dei Pubblici esercizi e inieri quello del