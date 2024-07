Il mercato Terzino | De Col o Ceccherini Oukhadda pedina di scambio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Pier Paolo Bisoli, oggi i canarini ricominceranno a lavorare in quel di Fanano al consueto ritmo di due sedute giornaliere. Dopodomani alle 17 secondo test contro il Legnano Salus, formazione di serie C, mentre sabato ultimo impegno in quota, alla stessa ora, con la squadra di serie D del San Giuliano City, al termine del quale la squadra lascerà il ritiro per tornare in città. Sarà una settimana certamente intensa per Andrea Catellani, impegnato a sfoltire la rosa ed allo stesso tempo a inserire quelle due o tre pedine che mancano allo scacchiere di Bisoli. Si cerca undestro, in pole c’è Filippo De Col del Vicenza, elemento gradito al mister di Porretta che lo ha avuto al Sud Tirol; nelle ultime ore si parla anche di Federico(in foto), lo scorso anno al Karagumruk in Turchia ma di proprietà del Verona.