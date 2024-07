Giffoni Film Festival il procuratore Borrelli a dialogo con i giovani giurati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiGiustizia, legalità, sicurezza. Ma anche centralità e rispetto della vita umana. Ilcapo della Repubblica di Salerno Giuseppeè stato, nel po erighio di oggi, il protagonista di uno degli incontri più densi di contenuti della quarta giornata di #54. Un incontro capace di far riflettere e ispirare i duecento ragazzi della sezione Impact assiepati sulle poltroncine della Sala Blu della Multimedia Valley. Con tutti loroha conversato per oltre un’ora spaziando dai temi di stringente attualità alle problematiche di consolidata ‘tradizione’, accogliendo le sollecitazioni della sala e restituendo alla stessa risposte puntuali e chiare. “Sono felice di dialogare con una platea dissimi. Non vi nascondo di sentirmi anche particolarmente emozionato.