EA Sports College Football 25 è disponibile su PS5 ed Xbox Series X|S

(Di lunedì 22 luglio 2024) Electronic Arts ha rilasciato nel weekend EA25 in tutto il mondo, segnando il ritorno ufficiale della serie videoludica incentrata suluniversitario. Gli appassionati dihanno colto al volo l’occasione di entrare in campo e giocare nei panni delle loro squadre collegiali preferite. 2,2 milioni di giocatori unici hanno giocato a25 durante l’Early Access, mentre altri 600.000 hanno giocato attraverso la prova di EA Play. Con tutte le 134 università della FBS, oltre a più di 150 stadi e, grazie a un innovativo accordo NIL di EA, con migliaia di atleti reali ora disponibili per la prima volta in un gioco dedicato al, EA25 porta gli appassionati dia immergersi nell’unicità di questo sport attraverso l’esperienza gameplay su PlayStation 5 eXS.