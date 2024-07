Deadpool & Wolverine | Ryan Reynolds ha dovuto chiedere a Madonna il permesso per un dettaglio del film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 22 luglio 2024) A quanto pare è stato necessario ildella cantante per una questione ben precisa sul cinecomic Marvel in uscitahaincontrarepersonalmente per unrelativo a, che dopo mesi di attesa e anticipazioni uscirà nelle sale italiane questo giovedì. L'attore ha spiegato in occasione di una recente intervista che lui e il regista del, Shawn Levy, hanno avuto un "incontro personale con" per mostrare all'icona pop la sequenza in cui la canzone Like A Prayer sarebbe stata utilizzata nele convincerla a dare ilper utilizzarla. "Inoltre, premettiamo il fatto che non si concede la licenza -non concede solo la licenza per la canzone, e