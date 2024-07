Questo è l' indirizzo del governo E la parola fascisti | giornalista pestato Fratoianni dà il peggio di sé

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Un episodio vergognoso, a Torino, dove unde La Stampa, Andrea Joly, è stato aggredito nella serata di sabato 20 luglio da alcuni militanti di CasaPound. Il tutto in via Cellini, all'esterno del circolo Asso di Bastoni, storicamente frequentato da militanti di estrema destra. Per l'aggressione, documentata da alcuni filmati, la Digos ha già individuato due responsabili. "A Joly è stato intimato di consegnare lo smartphone, quindi lo hanno minacciato e aggredito, mentre lui si allontanava lo hanno calciato facendolo cadere e a quel punto lo hanno colpito con dei calci. Ilè stato costretto a farsi medicare in ospedale", fanno sapere gli inquirenti. Il, infatti, stava filmando quanto accadeva all'esterno del circolo.