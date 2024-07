L' abbiamo preso tutti Covid boom di casi in Italia | cosa c' è dietro questa foto inquietante | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) In Europa idisono aumentati di 5 volte in 8 settamane e forse, almeno in, una grossa mano potrebbero averla data i due concerti-evento di Taylor Swift a Milano. Sabato ha fatto rumore il post su X del direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, che ha snocciolato i dati sull'ondata estiva del virus: "Il numero di ricoveri persegnalati nelle ultime 4 settimane nella regione è aumentato del 51% rispetto alle 4 settimane precedenti" e che "il numero di decessi persegnalati nelle ultime 4 settimane nella nostra regione è superiore del 32% rispetto alle 4 settimane precedenti". "Stiamo assistendo a un chiaro aumento nelle malattie e nei ricoveri perin diversi Paesi membri dell'Oms Europa.