Giovanni Malagò | Senza ius soli sportivo rischiamo di perdere tanti talenti

(Di domenica 21 luglio 2024) “Ho cercato a più riprese di sensibilizzareamici che osteggiano lo ius, marisultati”. Lo ha detto il presidente del Coni,in un colloquio con il Sole 24 Ore. “Vorrei far veder loro cosa succede a un ragazzo nato in Italia da genitori stranieri – aggiunge – Fino ai 18 anni veste l’azzurro. Poi, a 18 anni, per rappresentare l’Italia deve essere cittadino italiano e inizia un inferno burocratico. Non è mia competenza parlare di ius, ma,lo iusdisui quali abbiamo investito perché lasciano lo sport o cambiano Paese”. Manca pochissimo al via alle Olimpiadi di Parigi 2024: “La situazione è drammatica, ma sono malato di ottimismo e non escludo che la tregua olimpica possa scendere in campo a Parigi.