Rimini turista svizzera violentata in hotel | due lavoratori stagionali fermati e portati in carcere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 luglio 2024) Un pizzaiolo di 59 anni di origine egiziana e un cameriere di 48 anni proveniente dalla provincia di Frosinone sono statie condotti aldei Casetti dicon l’accusa di violenza sessuale ai danni di una. Secondo quanto denunciato dalla donna, quest’ultima sarebbe stata aggredita edai due sospettati, entrambi, in una camera d’nel Riminese. Stando alle indagini condotte dai carabinieri, sotto la direzione del sostituto procuratore diAnnadomenica Gallucci, i fatti risalgono al pomeriggio del 15 luglio. La dinamica dei fatti La, in stato confusionale, sarebbe stata trovata stesa a terra su un marciapiede dai due uomini, che avrebbero poi deciso di portarla in una camera d’albergo. Una volta lì, l’hanno spogliata e messa sotto la doccia.