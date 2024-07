Nel venerdì nero di Microsoft cancellati 7mila voli Russia e Cina indenni grazie ai software autarchici

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 20 luglio 2024) Continua a causare disagi il caos informatico verificatosi19 luglio per un problema nell’aggiornamento del sensore Falcon della ditta di cybersicurezza CrowdStrike, che ha mandato in tilt numerosi pc conWindows causando un caos anche nei trasporti aerei. Nonostante gli aeroporti riferiscano perlopiù che il problema informatico è stato risolto, l’effetto a catena implica che migliaia di viaggiatori stanno ancora cercando di tornare a casa o di riuscire a partire per le vacanze. La Bbc sottolinea che il bug delè stato risolto, ma gli esperti spiegano che il riavvio manuale di ogni computercolpito richiederà un’enorme quantità di lavoro. Nel dettaglio, il tilt informatico ha provocato la cancellazione di 6.855in tutto il mondo, il 6,2% di tutti idi linea.