Il ragazzino da un dollaro e il calvario alla fermata del bus

(Di sabato 20 luglio 2024) Vichi Mentre parla stende avanti una mano e ci picchietta sopra con la punta delle dita dell’altra. Ho tanta voglia di capire, ma il suo inglese è ubriaco e capisco solo "follow" e "money". Sono stanchissimo, mi ci vogliono un po’ di secondi per elaborare il concetto, e finalmente capisco. Sfilo di tasca une lo do al. Il piccolo turco parte, io lo seguo. Ho la gola secca, devo bere. Mi fanno male le tempie, come quelle fitte che vengono di mattina, dopo una sbornia. A un tratto ilsi ferma, mi indica unadel bus e alza quattro dita, poi sparisce. Cerco di non pensare a nulla e aspettando il bus guardo il cielo. Blu scuro, stelle luminose, una luna quasi piena. "Perché sono venuto fin qua?", penso, e mi viene in mente il mio letto, in Italia.ci sono solo io, ma la strada è piena di gente. Fa proprio caldo.