Il mercato amaranto Ogunseye resta ancora in pole Ore decisive per il ritorno di Renzi

(Di sabato 20 luglio 2024) AREZZO Prosegue la preparazione del Cavallino in vista dell’inizio della prossima stagione: la prima settimana vera e propria volge ormai al termine. Domani la prima "sgambata" in famiglia, alle ore 18 a Rigutino, prima di tutto per smaltire i pesanti carichi atletici di questi primi giorni sul campo e con la palla. Poi, per iniziare a prendere confidenza con i primi dettami tattici e tecnici impartiti dal nuovo tecnico Troise e con i volti nuovi. Anche per i tifosi sarà l’occasione per vederli per la prima volta all’opera, in attesa di accogliere gli ultimi rinforzi dalche mancano per completare la rosa e fare il salto di qualità. La tifoseria, soprattutto, attende con impazienza l’attaccante che sia il nuovo titolare o l’alternativa concreta a Gucci, confermato dopo i 12 gol dello scorso anno.