Carla scomparsa in Sardegna ricerche finite | la terribile notizia poco fa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 20 luglio 2024) Della 73enneVisentin non si hanno notizie da domenica 14 luglio. La donna era arrivata inil 6 luglio insieme al marito e alla famiglia e alloggiava in un residence di Cala Lupo. La sera si era allontanata improvvisamente dalla zona di Cala Lupo dove alloggiava e non è più rientrata. Il Comune di Stintino aveva subito diramato un avviso dando informazioni sulla donna. Alta un metro e 60 centimetri, corporatura minuta, vestita con una camicia bianca a fiori, pantacollant chiari e ciabattine.fa la tragica scoperta.