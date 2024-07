Calciomercato Perugia arriva un rinforzo dall’Islanda | nome e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilufficializza una nuova operazione in entrata diin prestito il centrocampista Adam Aegir Pálsson. Il comunicato del club “A.C.Calcio comunica l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adam Ægir Pálsson. Il centrocampista offensivo, classe 1998,a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Valur Reykjavik, squadra del massimo campionato islandese. In carriera una vittoria del campionato islandese, una Coppa d’Islanda e una Coppa di Lega islandese. Benvenuto in biancorosso Adam!“ L'articolounCalcioWeb.